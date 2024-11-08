Чем пополнить огород в ноябре: шпаргалка для дачников

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ноябрь — это время, когда большинство дачников завершает свои осенние работы, но некоторые садовые культуры все еще можно сажать, особенно в условиях умеренного климата. Во второй и третьей декаде ноября есть возможность посеять определённые растения, которые окажутся удачными в последующем сезоне.

Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Чеснок

Чеснок — одна из самых распространённых культур, которую высаживают осенью. Посев производится в начале или середине ноября, когда почва уже достаточно прохладная, но не замерзшая. Чеснок хорошо укореняется при низких температурах и даст ранний урожай летом. Чтобы получить хороший урожай, выбирайте крупные, здоровые зубчики и сажайте их на глубину 4-6 см.

Лук-севок

Лук-севок также можно садить в этом месяце. Лучшим временем для его посадки считается конец ноября, когда температура воздуха ниже нуля, но почва еще не промерзла. Севок укоренится и даст ранние зеленые пера весной, а также может перерасти в полноценные луковицы к концу сезона. Сажайте его на глубину около 2-3 см.

Салат

Если вы хотите зимой иметь свежую зелень, посадка салата в конце ноября станет отличным вариантом. Лучше всего использовать семена, которые предназначены для зимнего посева. Выберите сорт, устойчивый к холодам. Сейте семена на глубину около 1 см, и в теплом ноябрьском солнце они смогут принести результат даже в холодных зимних условиях.

Редька

Редька — еще один корнеплод, который можно сажать в ноябре. Особенно актуальны для позднего посева сорта, такие как «Зимняя» или «Черная». Эти сорта хорошо переносят холод и могут расти при температуре ниже 0°C. Сажайте семена на глубину 2-3 см, и вскоре после первых весенних оттепелей вы получите нежные корнеплоды.

Морковь

Хотя морковь обычно сажают весной, некоторые садоводы предпочитают подзимний посев, чтобы получить ранний урожай. В качестве сортов лучше выбирать культуры, устойчивые к холодам, например, «Нантская» или «Шантане». Сейте семена в хорошо подготовленную почву на глубину около 2-3 см. В результате уже в начале лета вы сможете наслаждаться сладкими корнеплодами.

Ноябрь — это не только время сбора урожая, но и отличный период для подготовки к следующему сезону. Посев чеснока, лука, салата, редьки и моркови в конце ноября предоставляет дачникам возможность получить ранний урожай весной. Главное — своевременно следить за погодными условиями и правильно подготавливать почву. Главное — не забывайте о регулярном уходе за растениями, чтобы получить желаемые плоды следующей весной!