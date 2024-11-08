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Лапник как укрывной материал: преимущества и подводные камни

3:37
Садоводство » Советы

Лапник, то есть ветки хвойных деревьев, часто представляется как идеальный укрывной материал для растений в зимний период. Он считается отличным средством защиты от холода и заморозков, однако опытные садоводы имеют свое мнение по поводу этого вопроса. Рассмотрим основные причины, почему многие из них не согласны с тем, что лапник является универсальным и наилучшим материалом для укрытия растений.

Лапник как укрывной материал: преимущества и подводные камни
Фото: commons.wikimedia.org by Sten Porse, CC BY-SA 3.0

Увлажнение и гниение

Одним из основных недостатков лапника является его склонность к удерживанию влаги. В условиях повышенной влажности и частых оттепелей лапник может стать причиной гниения корней и стеблей растений, находящихся под ним. Особенно это касается нежных и чувствительных к влаге разновидностей. Гниение может привести к гибели растений еще до наступления серьезных заморозков.

Ненадёжная защита от морозов

Хотя лапник и предоставляет определённую защиту от ветра и непосредственного контакта с холодным воздухом, его теплоизоляционные свойства не всегда достаточны для защиты корней растений в суровую зиму. Многие садоводы отмечают, что под лапником растения могут сильно замерзать из-за низкой эффективности этого укрывного материала, особенно в условиях сильных морозов.

Насекомые и грызуны

Лапник может создать идеальные условия для зимовки различных насекомых и грызунов. Эти вредители могут спокойно обосноваться под лапником, что увеличивает риск повреждения растений. Мыши, например, могут подгрызать кору молодых деревьев, что ставит под угрозу их здоровье и развитие.

Проблемы со световой доступностью

Накрывая растения лапником, особенно в больших объемах, садоводы могут ограничивать их доступ к свету. Это может привести к тому, что весной растения начнут плохо развиваться и даже могут засохнуть из-за недостатка солнечного света. Цветы и растения требуют освещения для фотосинтеза, поэтому обеспечивать его доступность критически важно.

Альтернативные укрывные материалы

Опытные садоводы гораздо чаще предпочитают использовать для укрытия растений более легкие и дышащие материалы, такие как спанбонд, агроволокно или специальные укрывные ткани. Эти материалы обеспечивают хорошую защиту от холода, при этом позволяя растениям "дышать" и минимизируя риск переувлажнения.

Проблема с компостом

Лапник не является единственным источником органического материала для компоста, но его сложнее перерабатывать, и он может содержать смолы, которые нерастворимы в воде. Это может сказаться на качестве самого компоста, если его использовать в дальнейшем как удобрение.

Хотя лапник имеет свои положительные качества, такие как доступность и природность, опытные садоводы подчеркивают его недостатки как укрывного материала для растений. Учитывая проблемы с влажностью, надежностью защиты от морозов, угрозой со стороны насекомых и продлением проблем со светом, смена лапника на более эффективные альтернативы может стать более правильным решением. Важно помнить, что каждый сад уникален, и что-то, что подойдет одному, может быть совершенно неэффективным для другого. Поэтому выбор укрывного материала следует делать, основываясь на особенностях вашего сада и климатических условий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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