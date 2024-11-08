Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Подзимний посев моркови — это отличный способ получить ранний урожай корнеплодов. Соответствующие сорта моркови, посеянные осенью перед холодами, смогут прорасти весной, воспользовавшись теплом и влагой почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Нантская 14

Сорт "Нантская 14" — это один из самых популярных и проверенных временем видов моркови. Он хорошо адаптируется к различным условиям и дает высокие урожаи. Корнеплоды цилиндрической формы с насыщенным оранжевым цветом обладают сладким вкусом и отличной хранимостью.

Период созревания: 90-100 дней.

Преимущества: устойчивость к болезням, хороший вкус, высокая лежкость.

Александрия

"Александрия" — это раннеспелый сорт, который идеально подходит для подзимнего посева. Его корнеплоды имеют гладкую поверхность и округлую форму, а также ярко-оранжевый цвет.

Период созревания: 80-90 дней.

Преимущества: высокая урожайность, отличный вкус, долго хранится.

Шантане

Сорт "Шантане" — это традиционный французский вид моркови, известный своим сладким вкусом и плотной текстурой. Шантане часто используется для подзимнего посева благодаря своей морозостойкости и способности к длительному хранению.

Период созревания: 90-110 дней.

Преимущества: устойчив к болезням, высокое содержание бетакаротина, хорошая лежкость.

Наименование

Сорт "Наименование" разработан специально для ранних посевов и подходит для условий подзимнего посева. Он отличается прямыми, крупными корнеплодами с ярким оранжевым цветом.

Период созревания: 80-90 дней.

Преимущества: высокая устойчивость к морозам, хорошо растет на различных типах почв.

Невская

"Невская" — это сорт, который радует садоводов своей устойчивостью к нестабильным погодным условиям. Она образует длинные, ровные корнеплоды с отличным вкусом. Этот сорт также можно сеять под зиму.

Период созревания: 80-95 дней.

Преимущества: высокая урожайность, добрые вкусовые качества, морозостойкость.

Подзимний посев моркови — это не только удобный способ получения раннего урожая, но и возможность сэкономить время весной. Сорта "Нантская 14", "Александрия", "Шантане", "Наименование" и "Невская" — отличные варианты для таких целей. Выбирайте сорта в зависимости от ваших предпочтений и климатических условий, и радуйтесь богатому урожаю свежей моркови в следующем сезоне!