Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму

Посадка бархатцев на приусадебном участке в ноябре — это не только эстетическое, но и практическое решение для дачников. Эти яркие цветы выполняют множество полезных функций: они привлекают опылителей, отпугивают вредителей, таких как колорадский жук, и служат отличным сидератом, улучшая структуру почвы.
Кроме того, бархатцы можно использовать в качестве мульчи и добавлять в компост, обогащая его питательными веществами.
Чтобы бархатцы принесли максимальную пользу, важно соблюсти несколько простых правил. Посадку проводят только после установления устойчивых заморозков. Перед посевом семена нельзя замачивать или обрабатывать стимуляторами роста и азотными удобрениями, чтобы избежать их преждевременного прорастания. После посева клумбу следует укрыть мульчей: подойдут сухие листья, лапник или солома. Это обеспечит растениям защиту и создаст оптимальные условия для их успешного прорастания весной.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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