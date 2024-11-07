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Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму

1:07
Садоводство

Посадка бархатцев на приусадебном участке в ноябре — это не только эстетическое, но и практическое решение для дачников. Эти яркие цветы выполняют множество полезных функций: они привлекают опылителей, отпугивают вредителей, таких как колорадский жук, и служат отличным сидератом, улучшая структуру почвы.

Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Кроме того, бархатцы можно использовать в качестве мульчи и добавлять в компост, обогащая его питательными веществами.

Как правильно посадить бархатцы в ноябре

Чтобы бархатцы принесли максимальную пользу, важно соблюсти несколько простых правил. Посадку проводят только после установления устойчивых заморозков. Перед посевом семена нельзя замачивать или обрабатывать стимуляторами роста и азотными удобрениями, чтобы избежать их преждевременного прорастания. После посева клумбу следует укрыть мульчей: подойдут сухие листья, лапник или солома. Это обеспечит растениям защиту и создаст оптимальные условия для их успешного прорастания весной.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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