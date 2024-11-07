Как правильно подкармливать смородину для сладкого урожая

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы смородина радовала щедрым урожаем, важно помнить о правильном подборе удобрений. Использование неподходящих добавок может снизить качество ягод и негативно сказаться на росте. Основное правило для подкормки смородины — избегать избытка азота, ведь он способствует разрастанию зелёной массы в ущерб плодообразованию.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Какие удобрения не подходят для смородины?

Азотные удобрения, такие как карбамид и аммиачная селитра, нежелательны для смородины в любом сезоне. Переизбыток азота ведёт к бурному росту зелёных листьев, но тормозит развитие ягод. Важно помнить, что даже органические удобрения (навоз, перегной) лучше избегать летом, когда они могут негативно повлиять на растение.

Чем и когда лучше подкармливать смородину?

Органику, например перегной, стоит добавлять осенью, до заморозков. За зиму перегной разложится, и к весне смородина получит нужное количество калия и фосфора без избытка азота. Что касается минеральных удобрений, весной кусты положительно реагируют на монофосфат калия — оптимальный состав для усиления плодоношения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

