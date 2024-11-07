Как правильно подкармливать смородину для сладкого урожая

Чтобы смородина радовала щедрым урожаем, важно помнить о правильном подборе удобрений. Использование неподходящих добавок может снизить качество ягод и негативно сказаться на росте. Основное правило для подкормки смородины — избегать избытка азота, ведь он способствует разрастанию зелёной массы в ущерб плодообразованию.
Азотные удобрения, такие как карбамид и аммиачная селитра, нежелательны для смородины в любом сезоне. Переизбыток азота ведёт к бурному росту зелёных листьев, но тормозит развитие ягод. Важно помнить, что даже органические удобрения (навоз, перегной) лучше избегать летом, когда они могут негативно повлиять на растение.
Органику, например перегной, стоит добавлять осенью, до заморозков. За зиму перегной разложится, и к весне смородина получит нужное количество калия и фосфора без избытка азота. Что касается минеральных удобрений, весной кусты положительно реагируют на монофосфат калия — оптимальный состав для усиления плодоношения.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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