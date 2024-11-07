Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания

Выберите солнечное место в саду для выращивания моркови. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной. Если почва в саду каменистая или глинистая, морковь может отставать в росте. Для этих типов почв выбирайте сорта моркови с неглубокими корнями или выращивайте овощ на приподнятой грядке. Также можно выращивать морковь в контейнерах.
Для хорошего урожая моркови важно удалять сорняки между грядками и возле растения. Чтобы защитить свой овощ от вредителей или непогоды, можно использовать специальные укрытия для растений.
Поскольку морковь является засухоустойчивым овощем, необходимости в частом поливе нет. В жаркую погоду регулярно поливайте овощ. Рассаду в открытом грунте следует поливать около 8 раз в месяц.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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