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Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания

0:57
Садоводство

Какая почва нужна для выращивания моркови

Выберите солнечное место в саду для выращивания моркови. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной. Если почва в саду каменистая или глинистая, морковь может отставать в росте. Для этих типов почв выбирайте сорта моркови с неглубокими корнями или выращивайте овощ на приподнятой грядке. Также можно выращивать морковь в контейнерах.

Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Как вырастить морковь

Для хорошего урожая моркови важно удалять сорняки между грядками и возле растения. Чтобы защитить свой овощ от вредителей или непогоды, можно использовать специальные укрытия для растений. 

Поскольку морковь является засухоустойчивым овощем, необходимости в частом поливе нет. В жаркую погоду регулярно поливайте овощ. Рассаду в открытом грунте следует поливать около 8 раз в месяц.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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