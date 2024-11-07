Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какая почва нужна для выращивания моркови

Выберите солнечное место в саду для выращивания моркови. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной. Если почва в саду каменистая или глинистая, морковь может отставать в росте. Для этих типов почв выбирайте сорта моркови с неглубокими корнями или выращивайте овощ на приподнятой грядке. Также можно выращивать морковь в контейнерах.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Как вырастить морковь

Для хорошего урожая моркови важно удалять сорняки между грядками и возле растения. Чтобы защитить свой овощ от вредителей или непогоды, можно использовать специальные укрытия для растений.

Поскольку морковь является засухоустойчивым овощем, необходимости в частом поливе нет. В жаркую погоду регулярно поливайте овощ. Рассаду в открытом грунте следует поливать около 8 раз в месяц.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

