Физалис станет украшением сада и даст вкусный урожай, если соблюдать эти правила выращивания

Физалис — многолетнее растение, которое украсит ваш сад яркими цветами. Вырастить физалис можно как из семян, так и через рассаду. Рассада ускорит развитие растения и защитит от холодов в ночное время.
Выращивание физалиса не представляет сложности. Вам понадобится питательная и хорошо дренированная почва. Тем не менее растение может развиваться практически в любых условиях.
Для выращивания выбирайте песчаную или нейтральную почву. Физалис может не давать цветов и плодов, если почва слишком питательна. Следите за влажностью почвы и регулярно поливайте растение.
Также важно выбрать для растения солнечное место в саду. В солнечном месте физалис чаще плодоносит. Для хорошего плодоношения не стоит добавлять удобрения при высадке растения в открытый грунт.
Вы также можете выращивать физалис в горшке, если у вас не осталось места в саду. Для этого используют просторный горшок с отверстием в основании.
Выбирайте горшок глубиной 50 см и диаметром не менее 30 см. Это обеспечит достаточно места для роста и развития растения. Для выращивания физалиса используют почвенную смесь с добавлением песка, гравия или керамзита. Для внесения удобрений хорош компост.
Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae).
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