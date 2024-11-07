Физалис станет украшением сада и даст вкусный урожай, если соблюдать эти правила выращивания

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить физалис в саду

Физалис — многолетнее растение, которое украсит ваш сад яркими цветами. Вырастить физалис можно как из семян, так и через рассаду. Рассада ускорит развитие растения и защитит от холодов в ночное время.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Выращивание физалиса не представляет сложности. Вам понадобится питательная и хорошо дренированная почва. Тем не менее растение может развиваться практически в любых условиях.

Для выращивания выбирайте песчаную или нейтральную почву. Физалис может не давать цветов и плодов, если почва слишком питательна. Следите за влажностью почвы и регулярно поливайте растение.

Также важно выбрать для растения солнечное место в саду. В солнечном месте физалис чаще плодоносит. Для хорошего плодоношения не стоит добавлять удобрения при высадке растения в открытый грунт.

Как вырастить физалис в горшке

Вы также можете выращивать физалис в горшке, если у вас не осталось места в саду. Для этого используют просторный горшок с отверстием в основании.

Выбирайте горшок глубиной 50 см и диаметром не менее 30 см. Это обеспечит достаточно места для роста и развития растения. Для выращивания физалиса используют почвенную смесь с добавлением песка, гравия или керамзита. Для внесения удобрений хорош компост.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

