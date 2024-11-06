Список лекарственных растений для подзимнего посева в вашем саду

Сроки посева лекарственных растений под зиму зависят от климата. В регионах с холодным климатом, как Сибирь, Урал и Дальний Восток, подзимний посев проводят к концу октября.
В средней полосе и южных регионах посадки можно осуществлять и в ноябре, и в декабре. При наличии подготовленных грядок, защищённых от промерзания, сеять можно даже в конце осени и начале зимы.
Поздние сроки посева важны для того, чтобы семена не начали прорастать, а только набухли до весны. С приходом тепла они смогут быстро дать ростки.
Лекарственные растения, которые размножаются самосевом, хорошо подходят для подзимнего посева, так как их семена требуют периода покоя.
Вот некоторые из таких растений:
Нигелла (черный тмин). Декоративное и лекарственное растение с семенами, которые используются для лечения печени и желудка.
Ромашка аптечная. Обладает противовоспалительным действием и применяется в медицине и косметологии. Бело-желтые цветы украсят клумбу.
Череда. Трава, полезная для кожи, известна противовоспалительными свойствами. Используется как отвар для купания детей.
Расторопша пятнистая. Лекарственное растение для печени и кожи. Используют высушенные плоды и корни.
Девясил. Многолетнее растение с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Для лечебных целей применяют корни.
Пустырник сердечный. Известен как успокаивающее средство, особенно полезен для пожилых людей.
Чистотел. Применяется как противовоспалительное средство. Лучше ограничить его разрастание с помощью бортиков.
Тимьян (чабрец). Подходит для подзимнего посева, используется в чае, обладает успокоительными свойствами.
Язвенник. Обладает заживляющими свойствами, но имеет противопоказания.
Скорцонера (черный корень). Полезный овощ для диабетического и диетического питания, богат витаминами и микроэлементами.
Цикорий. Обладает желчегонным и противовоспалительным действием, снижает сахар в крови.
Подзимний посев лекарственных растений обеспечит ранний урожай целебного сырья, полезного для отваров и настоев.
Лека́рственные расте́ния (лат. plantae medicinalis) — дикорастущие и культивируемые растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний человека и животных.
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