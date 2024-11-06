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Список лекарственных растений для подзимнего посева в вашем саду

2:34
Садоводство

Сроки посева лекарственных растений под зиму зависят от климата. В регионах с холодным климатом, как Сибирь, Урал и Дальний Восток, подзимний посев проводят к концу октября.

Список лекарственных растений для подзимнего посева в вашем саду
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, CC0

В средней полосе и южных регионах посадки можно осуществлять и в ноябре, и в декабре. При наличии подготовленных грядок, защищённых от промерзания, сеять можно даже в конце осени и начале зимы.

Поздние сроки посева важны для того, чтобы семена не начали прорастать, а только набухли до весны. С приходом тепла они смогут быстро дать ростки.

Какие растения подходят для подзимнего посева

Лекарственные растения, которые размножаются самосевом, хорошо подходят для подзимнего посева, так как их семена требуют периода покоя.

Вот некоторые из таких растений:

Нигелла (черный тмин). Декоративное и лекарственное растение с семенами, которые используются для лечения печени и желудка.

Ромашка аптечная. Обладает противовоспалительным действием и применяется в медицине и косметологии. Бело-желтые цветы украсят клумбу.

Череда. Трава, полезная для кожи, известна противовоспалительными свойствами. Используется как отвар для купания детей.

Расторопша пятнистая. Лекарственное растение для печени и кожи. Используют высушенные плоды и корни.

Девясил. Многолетнее растение с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Для лечебных целей применяют корни.

Пустырник сердечный. Известен как успокаивающее средство, особенно полезен для пожилых людей.

Чистотел. Применяется как противовоспалительное средство. Лучше ограничить его разрастание с помощью бортиков.

Тимьян (чабрец). Подходит для подзимнего посева, используется в чае, обладает успокоительными свойствами.

Язвенник. Обладает заживляющими свойствами, но имеет противопоказания.

Скорцонера (черный корень). Полезный овощ для диабетического и диетического питания, богат витаминами и микроэлементами.

Цикорий. Обладает желчегонным и противовоспалительным действием, снижает сахар в крови.

Подзимний посев лекарственных растений обеспечит ранний урожай целебного сырья, полезного для отваров и настоев.

Уточнения

Лека́рственные расте́ния (лат. plantae medicinalis) — дикорастущие и культивируемые растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний человека и животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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