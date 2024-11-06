Защита растений с помощью муки, как избавиться от сциарид и тли

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают, что мука предназначена исключительно для выпечки, но опытные дачники знают, что её можно использовать и для защиты растений. Простые способы применения муки помогут справиться с вредителями и сохранить урожай.

Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate, CC BY 3.0

Как мука помогает в борьбе с вредителями на участке

Сциариды. Эти неприятные насекомые могут нанести серьезный ущерб. Чтобы избавиться от них, достаточно найти их гнездо и посыпать его мукой тонким слоем в полсантиметра.

Другие распространенные вредители. Утром, пока на листьях ещё есть роса, нужно опудрить их мукой. Повторяя процедуру регулярно, вы сможете защитить растения от таких вредителей, как слизни, крестоцветная блошка, тля, гусеницы и листоеды.

Несмотря на простоту этих методов, они демонстрируют высокую эффективность и подходят для регулярного ухода за посадками.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

