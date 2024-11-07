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Как вывести медведку с участка и спасти урожай

1:27
Садоводство

Медведка — крупный вредитель огородов, способный уничтожить урожай и нанести серьезный вред посадкам. Чтобы защитить участок, важно своевременно обнаружить её присутствие и применить эффективные методы борьбы.

Как вывести медведку с участка и спасти урожай
Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA, CC BY-SA 2.0

Для начала следует определить, есть ли медведки на огороде. Эти насекомые активны ночью, поэтому лучший способ их заметить — провести осмотр при помощи фонаря. Медведка внешне напоминает жука с толстыми лапами и массивным телом.

Существуют несколько способов избавиться от медведок

Использование приманки. В неглубокие ямки закладывают кусочки картофеля или моркови и присыпают землей. Запах привлекает медведок, и их можно выкопать и уничтожить.

Химические препараты. Инсектициды и яды могут быстро решить проблему, однако важно соблюдать меры предосторожности — такие препараты могут навредить другим растениям и животным.

Биологические методы. Паразитические нематоды, поражающие личинки медведки, помогают снизить её численность. Еще один способ — привлечь на огород хищных насекомых, которые будут контролировать популяцию медведок.

Эффективное избавление от медведок требует комплексного подхода и своевременного обнаружения вредителя. Чем раньше вы начнете борьбу, тем лучше сможете защитить свой урожай.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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