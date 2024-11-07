Секреты успешного выращивания рассады: от горшков до фитоламп

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы уже готовятся к началу нового сезона: подготовка рассады — это первый этап, с которым начинается ежегодный процесс. На "рассадном" этапе можно использовать различные приспособления для оптимизации ухода за растениями. В этом материале рассматриваются самые удобные и популярные из них.

Фото: commons.wikimedia.org by A7nubis, CC BY-SA 3.0

Приспособления для выращивания рассады

В магазинах представлено множество емкостей для рассады, но горшки остаются самыми популярными. Они позволяют пересаживать сеянцы сразу в грунт, избегая пикировки и сохраняя целостность корней. Также существуют разные варианты горшков, включая те, которые растворяются в земле, как, например, горшки Jiffi, изготовленные из торфа. Они обеспечивают хорошую аэрацию и поддерживают необходимый уровень pH, а также просты в использовании.

Ящики и кассеты для рассады

В ограниченном пространстве, например, на подоконнике, горшки занимают много места. В таких случаях лучше использовать ящики и кассеты. Ящики могут быть простыми или секционными, что позволяет регулировать количество ячеек, обеспечивая растениям индивидуальные пространства для роста. Кассеты, как правило, выпускаются с количеством ячеек от 4 до 50, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей.

Мини-парники

Мини-парники с крышкой помогают создать оптимальные условия для роста рассады, поддерживая необходимый микроклимат. В таких устройствах часто используются кассеты, которые помещаются на поддон, что упрощает уход и экономит место. Известные модели мини-парников, такие как "Марко" и "Александр", оснащены вентиляционными отверстиями и могут быть дополнены торфяными или кокосовыми таблетками для улучшения роста.

Подогревающие коврики и панели

Для ускоренного прорастания семян рекомендуется использовать подогревающие коврики, которые помогают поддерживать нужную температуру. Особенно полезны такие коврики для теплолюбивых культур, таких как перец и томаты. Такие устройства, как коврик NelsonGarden, прогревают землю до +22°C и не требуют много электроэнергии.

Проращиватели и корнепрорастители

Проращиватели помогают обеспечить правильное развитие корней и позволяют легко извлечь растения перед посадкой в грунт. Среди них есть простые модели, такие как салфетки для проращивания, а также более сложные устройства для гидропонного выращивания.

Фитолампы

Для полноценного роста рассады зимой необходимо дополнительное освещение. Фитолампы обеспечивают растениям необходимое количество света, даже при недостатке солнечного. Они бывают разных типов, от простых люминесцентных ламп до мощных светодиодных панелей.

Метки-ориентиры

Для удобства использования растений важно иметь метки, чтобы не забывать о сроках полива или подкормки. Это особенно полезно на начальных стадиях роста рассады, когда растения еще трудно отличить друг от друга. Разнообразие садовых меток позволяет легко маркировать растения и отслеживать их развитие.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени до момента развёртывания листа главного побега.

