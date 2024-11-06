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Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами

2:56
Садоводство

Многие садоводы замечают снижение урожайности яблонь, даже если регулярно ухаживают за ними и вносят удобрения. Одним из факторов, влияющих на плодоношение, могут быть соседние растения. Правильный подбор культур рядом с яблоней имеет решающее значение для её здоровья и продуктивности.

Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Нежелательные соседи для яблони

Картофель. Это популярное растение может угнетать яблоню из-за выделений, которые тормозят рост дерева. Помимо этого, картофель привлекает таких вредителей, как проволочники, наносящих ущерб корневой системе яблони. Планируя посадки, лучше не высаживать картофель вблизи яблонь.

Томаты. Эти овощи подвержены фитофторе — грибковому заболеванию, которое легко передаётся ветром и дождём, заражая также яблони. Для защиты деревьев рекомендуется размещать томаты на значительном расстоянии.

Перец и баклажаны. Другие представители семейства паслёновых — перец и баклажаны — также подвержены фитофторе. Избегайте их соседства с яблоней, чтобы минимизировать риск заражения грибковыми инфекциями.

Кукуруза. Корни кукурузы активно конкурируют с яблоней за влагу и питательные вещества, особенно в засуху. Такое соседство может ослабить яблоню, поэтому лучше держать эти культуры подальше друг от друга.

Бобовые. Несмотря на способность обогащать почву азотом, бобовые, такие как фасоль и горох, могут выделять токсичные для яблони вещества. Кроме того, они привлекают вредителей, что угрожает корням дерева.

Тыквенные. Плети тыквенных культур, таких как кабачки и огурцы, затеняют участок и поглощают много влаги, создавая конкуренцию для яблони. Сажайте тыквенные культуры в стороне от плодовых деревьев.

Микроклимат и особенности участка

При организации участка важно учитывать не только сами культуры, но и микроклимат. Например, высокие растения могут создавать тень, нарушая доступ света к яблоням. Также учитывайте потребление воды и питательных веществ, чтобы избежать конкуренции и создать благоприятные условия для всех культур.

Оптимальные соседи для яблони

Рядом с яблонями лучше всего сажать растения, которые не вступают в конкуренцию и не служат переносчиками болезней. Лук, чеснок и салат — отличные соседи для яблонь, поскольку не угнетают дерево, а также защищают его от некоторых вредителей благодаря фитонцидам.

Подбирая подходящие культуры, можно создать здоровую и устойчивую экосистему на своём участке, обеспечив яблоням стабильный рост и обильное плодоношение.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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