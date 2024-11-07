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Советы по выращиванию рассады перца для качественного урожая

2:12
Садоводство

Перец — это капризное растение, требующее внимания и условий, соответствующих его потребностям. Он плохо переносит пересадки, особенно в раннем возрасте, и страдает от повреждения корней. Для этого важно соблюдать правила при пикировке и посадке, не заглублять растение слишком сильно, чтобы избежать загнивания.

Советы по выращиванию рассады перца для качественного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Перед посадкой семена перца требуют предварительной подготовки: их нужно стимулировать для лучшего прорастания с помощью термогидротерапии или обработки растворами препаратов, таких как "Эпин-экстра". После этого семена сеются на глубину 3-4 см в емкости с хорошим дренажем и накрываются пленкой для поддержания температуры.

Перцы требуют тепла и света, но они не любят перегрев, поэтому важно поддерживать температуру почвы в пределах +28…+32°С. При более высокой температуре семена теряют всхожесть. Важно также следить за уровнем освещенности, чтобы растения не вытягивались. Если рассаду правильно подкармливать, соблюдать режим полива и не допускать пересыхания почвы, можно добиться хорошего роста.

При пикировке перца важно не повредить корни, аккуратно пересаживая растения в подготовленные горшочки. Чем старше растение, тем легче оно переносит пересадку. Перцы не любят мелкие горшочки, и для их нормального развития необходимо обеспечивать достаточное пространство для корневой системы.

Некоторые сорта перцев лучше выращивать в торфяных таблетках или специальных пленочных кульках, чтобы избежать повреждений при пересадке. Применение биологических препаратов помогает бороться с вредителями, такими как тля.

Особое внимание стоит уделить условиям в теплицах и парниках. Перцы любят тепло и свет, но они также не переносят низкие температуры и резкие перепады, поэтому важно создавать для них стабильную атмосферу. Удачно выбранные сорта, регулярные подкормки и грамотное управление температурой обеспечат хороший урожай.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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