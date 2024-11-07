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Популярные сорта мелкоплодных томатов для теплиц и открытого грунта

2:24
Садоводство

Мелкоплодные томаты приобрели популярность в последние годы. Их высокое качество, удобство употребления и декоративность привлекают дачников и огородников. Изначально труднодоступные, они постепенно стали более доступными благодаря усилиям селекционеров, которые создали новые сорта и гибриды для обычных дачников.

Популярные сорта мелкоплодных томатов для теплиц и открытого грунта
Фото: 500px by Rob Bertholf, CC BY 3.0

На данный момент существует множество видов помидоров черри, которые можно выращивать в открытом грунте и теплице. Они обладают высокой питательной ценностью и создают атмосферу праздника на грядках и на столе, при этом легко потребляются целиком.

Томаты черри занимают свое место как в будничных, так и в праздничных блюдах. Применение их в консервировании и свежем виде делает их универсальной закуской. Описание сортов помидоров черри, таких как "Ildi", "Clackamas Blueberry", "Медовая капля" и "Григорашик F1", свидетельствует о том, что эти растения предлагают не только вкусные плоды, но и привлекают внимание своей декоративностью и устойчивостью к заболеваниям.

Сорт "Ildi" является индетерминантным, вырастает до 180-190 см, образует кисти с яркими плодами. Растение требует пасынкования, особенно на начальных этапах. Плоды имеют сладкий вкус и плотную кожицу, каждый весит около 12 граммов. Сорт "Clackamas Blueberry" отличается красивыми тёмными плодами и необычным цветом, но требует тщательного ухода, так как образует много пасынков. Плоды этого сорта имеют мясистую мякоть и сладковатый вкус, вес — около 40-45 г.

Сорт "Медовая капля" относится к российской селекции, идеально подходит для тепличного выращивания, формирует декоративные плоды грушевидной формы с массой 15-18 г. Вкус этих помидоров оказался нейтральным, но они отлично подходят для заготовок.

Гибрид "Григорашик F1", предназначенный для домашнего выращивания, плодоносит до холодов, имеет плоды весом 18-19 г. Это универсальный гибрид с умеренной кислинкой, идеально подходящий для салатов и консервирования.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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