Что нужно знать при выборе фитолампы для рассады

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выращивания крепкой рассады, которая в будущем даст богатый урожай, важно создать подходящие условия с самого начала. В зимний период, когда на улице пасмурно, растения нуждаются в дополнительном освещении, а фитолампы могут оказать положительное влияние на их рост и развитие.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Исследования показывают, что синий и красный спектры света способствуют развитию растений. Синий помогает развивать корни, красный — способствует росту стеблей и листьев. Вместе они обеспечивают правильное развитие рассады и предотвращают её вытягивание.

Понимание спектра света и его влияния на растения начинается с основ: длина волны света варьируется от 400 до 800 нанометров, а фотосинтез происходит благодаря воде и углекислому газу. Свет, который растения не поглощают, отражается, например, зелёные листья отражают свет в диапазоне 510-570 нм. Это приводит к термину фотоморфогенез, который описывает процессы, происходящие в растении под воздействием света.

Фитолампы, благодаря своей конструкции, эффективно помогают улучшить фотосинтез, особенно в период недостатка естественного света. Для этого необходимо учитывать такие параметры, как мощность, световой поток и цена.

Для расчёта освещенности нужно учитывать световой поток в люменах, а также мощность светодиодов. Для рассады оптимальна освещенность в 8000 люкс, но важно также учитывать параметры, указанные на лампах, чтобы правильно рассчитать количество необходимого оборудования для освещения определённой площади.

После анализа различных моделей фитоламп, внимание было обращено на точечные и линейные устройства, которые предлагают различные характеристики: мощность, количество светодиодов, цветовой спектр и цену. Среди прочего, лампы с синим спектром эффективны для роста, а с красным — для цветения и улучшения развития.

Для окончательного выбора фитолампы важно учитывать не только цену, но и соотношение характеристик, а также качество предлагаемых товаров. Лампы, произведённые в России, с соответствующим спектром, показывают лучшие результаты.

Ключевые моменты для выбора фитолампы — это спектр света, мощность, стоимость и площадь освещаемой поверхности.

Уточнения

Ла́мпа нака́ливания — искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры.

