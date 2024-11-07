Как вырастить мощные кочаны пекинской капусты без удобрений

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пекинская капуста — популярная культура, которую можно вырастить дважды за сезон при определенных усилиях. Этот овощ, посаженный весной или в начале лета, не хранится долго, поэтому часто для хранения нет подходящего места. Однако, если высаживать капусту небольшими порциями с разными сроками, удастся продлить период сбора урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, PDM

Важно учитывать, что капуста чувствительна к длине светового дня: для стимулирования роста иногда нужно искусственно сокращать продолжительность освещения.

Для ранней весенней капусты рекомендуется рассадный метод, который позволяет получить кочаны уже через 30 дней после посадки. Важным этапом будет подсветка, так как без достаточного света рассада не сможет вырасти крепкой. В качестве дополнительного ухода стоит защитить растение от вредителей, таких как крестоцветная блошка, способная повредить листья.

Выбор сорта или гибрида тоже имеет значение: предпочтение стоит отдать тем, которые устойчивы к цветению до формирования кочана. Например, популярные гибриды "Пасифико F1' и "Табалуга F1' включены в Госреестр и подходят для хранения зимой. Оптимальные сроки посева для этих сортов зависят от климата конкретного региона, поскольку капуста выдерживает морозы до -4°С, но не всегда хорошо сохраняется после холодов.

Для зимнего хранения собранные кочаны очищаются от загрязненных листьев и оборачиваются в пищевую пленку. Чтобы овощ долго хранился, важно избегать контакта с внешней стороной пленки при упаковке. Пекинская капуста также является хорошим выбором для комбинированных посадок, так как ее можно выращивать между рядами других овощей, таких как помидоры, что позволяет максимально использовать пространство на грядке.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

