Яичная скорлупа для растений: простой способ обогатить компост

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа — простой и доступный источник кальция, который можно эффективно использовать в качестве удобрения для растений. Вместо того чтобы выбрасывать скорлупки, дачники могут собирать их, чтобы создать натуральное и полезное средство для обогащения почвы.

Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Опытные садоводы предлагают особый способ подготовки скорлупы: после сбора яичную скорлупу нужно обеззаразить, например, прокаливанием в духовке или микроволновке, а затем измельчить до состояния порошка с помощью кофемолки или кухонного комбайна. Полученный порошок — это, по сути, кальциевая мука, состоящая на 95% из карбоната кальция.

При внесении такой муки в компост кальций перерабатывается червями, а гумус, обогащённый этим элементом, становится легкоусвояемым для растений. Этот способ позволяет заметно повысить эффективность даже небольшого количества скорлупы, так как переработанная червями она намного быстрее становится доступной растениям.

Заготовить кальциевую муку можно заранее, хранить её рекомендуется в тканевых или бумажных мешочках, чтобы весной добавить в компост и улучшить его питательные свойства.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

