Натуральные стимуляторы для семян: как улучшить всхожесть

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для предпосевной подготовки семян дачники часто используют биостимуляторы, чтобы улучшить всхожесть и ускорить рост растений. В специализированных магазинах можно найти препараты, такие как "Эпин", "Циркон" и "Иммуноцитофит", однако натуральные стимуляторы находятся буквально под рукой — это картофельный сок, алоэ, настои луковой шелухи и золы, а также мёд. Эти средства легко приготовить в домашних условиях и эффективно применять для замачивания семян.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Для картофельного сока клубни сначала нужно заморозить, затем разморозить, нарезать и отжать сок. В таком соке семена замачивают на 6-8 часов, а томаты — до 12 часов. Он богат биологически активными веществами, стимулирующими прорастание.

Сок алоэ требует предварительной подготовки: срезанные листья заворачивают в полиэтилен и выдерживают в холодильнике 10-14 дней, после чего их разрывают руками и отжимают сок через марлю, избегая контакта с металлом. Этот сок разбавляют водой (1:1), и в нем замачивают семена на 4-6 часов. Алоэ хорошо подходит для большинства культур, но не рекомендован для лука, перца и сельдерея.

Настой луковой шелухи и древесной золы также считается отличным стимулятором. Для его приготовления шелуху заливают кипятком, добавляют ложку золы и настаивают три дня. В таком растворе семена замачивают на 2-4 часа, а затем его можно использовать для подкормки растений, разведя водой.

Мёд используется для приготовления раствора, в котором семена замачивают на 5-6 часов. Достаточно растворить чайную ложку мёда в стакане тёплой воды. Это один из самых простых и доступных биостимуляторов.

Перед замачиванием в стимуляторах рекомендуется набухнуть семенам в обычной талой воде, чтобы улучшить всхожесть. Такой подход помогает подготовить семена к посеву и обеспечить их здоровое развитие.

Уточнения

Всхожесть семян — это способность семян за установленный срок давать нормальные проростки при определённых условиях проращивания.

