Фиолетовая морковь: чем она лучше привычного сорта

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фиолетовая морковь когда-то считалась обычной, пока в XVI веке в Нидерландах не вывели привычный оранжевый сорт, обладающий более сладким вкусом. Но сегодня возвращается интерес к фиолетовым овощам, и не только к моркови — на рынке набирают популярность фиолетовый картофель, цветная капуста, спаржа и другие овощи в насыщенной пурпурной гамме.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0

Фиолетовая морковь содержит большое количество полезных веществ. Антоциан и лютеин, обнаруженные в её составе, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и могут замедлять рост раковых клеток. Выращивание этого сорта не требует особых усилий и практически не отличается от культивирования привычной оранжевой моркови. К тому же, современные сорта фиолетовой моркови устойчивы к большинству болезней.

Окраска мякоти таких корнеплодов может варьироваться. Она может быть однотонно фиолетовой, как у свёклы, либо светлой, жёлтой или даже оранжевой. Однако стоит учитывать, что фиолетовая морковь может окрашивать другие ингредиенты в блюде — это свойство особенно важно при создании кулинарных рецептов.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

