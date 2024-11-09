Как вырастить плодоносящий лимон в квартире

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вопреки распространенному мнению, вырастить лимон в домашних условиях с плодами — вполне выполнимая задача. Однако для этого нужно соблюсти ряд важных условий, так как лимон — весьма требовательное растение.

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Одной из частых ошибок новичков становится выбор универсального грунта для комнатных растений. Он не подходит лимону, так как у этой культуры особые требования к составу почвы.

Для полноценного роста комнатного лимона рекомендуется использовать специальный грунт для цитрусовых, который можно приобрести в садовых магазинах. Этот грунт обеспечивает лимону необходимую структуру, а также баланс влаги и питательных веществ.

В его составе должны быть:

Верховой и низинный торф — они обеспечивают оптимальную структуру почвы;

Агроперлит — отвечает за воздухопроницаемость и влагоемкость;

Доломитовая мука — регулирует уровень pH и насыщает почву микроэлементами;

Смачивающий агент — ускоряет поглощение воды и предотвращает пересыхание;

Комплексное минеральное удобрение — предпочтительно пролонгированного действия, которое обеспечивает растение питательными веществами на всех стадиях роста;

Грибы рода Триходерма — защищают от корневой и прикорневой гнили.

Выбирая правильный грунт для лимона, вы помогаете растению раскрыть свой потенциал и получать необходимые питательные вещества, а также защищаете его от вредителей и болезней.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

