Как вырастить плодоносящий лимон в квартире

Вопреки распространенному мнению, вырастить лимон в домашних условиях с плодами — вполне выполнимая задача. Однако для этого нужно соблюсти ряд важных условий, так как лимон — весьма требовательное растение.
Одной из частых ошибок новичков становится выбор универсального грунта для комнатных растений. Он не подходит лимону, так как у этой культуры особые требования к составу почвы.
Для полноценного роста комнатного лимона рекомендуется использовать специальный грунт для цитрусовых, который можно приобрести в садовых магазинах. Этот грунт обеспечивает лимону необходимую структуру, а также баланс влаги и питательных веществ.
В его составе должны быть:
Выбирая правильный грунт для лимона, вы помогаете растению раскрыть свой потенциал и получать необходимые питательные вещества, а также защищаете его от вредителей и болезней.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.