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Снег, лапник, солома: какое укрытие спасет растения от гибели зимой

2:31
Садоводство

С наступлением зимнего периода садоводы часто задумываются, как лучше защитить растения от непогоды. Принять решение, чем и когда укрывать, бывает непросто, поэтому заранее стоит позаботиться о материалах.

Снег, лапник, солома: какое укрытие спасет растения от гибели зимой
Фото: PxHere is licensed under public domain

Единственно верного ответа на вопрос, какой укрывной материал подойдет идеально, не существует. Выбор зависит от климата, погодных условий предстоящей зимы, особенностей растений и доступности самих материалов. Нетканые материалы, такие как лутрасил и спанбонд, сейчас широко используются, но иногда бывает полезно вспомнить о подручных средствах.

Варианты укрывных материалов

Снег - природный изолятор, сохраняющий тепло под покровом. Однако его надежность вызывает вопросы: он может растать, сдуться ветром, покрыться льдом или выпасть слишком поздно, когда морозы уже нанесли вред растениям.

Лапник - традиционный материал, доступный в лесных регионах. Ветки хвойных деревьев не только создают воздушную прослойку и удерживают снег, но и отпугивают грызунов. Однако лапник подкисляет почву и может стать источником болезней.

Сухая листва - эффективный утеплитель, но требует тщательной подготовки. Важно использовать листву, свободную от влаги и болезней, укрывать сверху водонепроницаемым материалом и своевременно убирать весной, чтобы избежать выпревания.

Хворост - доступный материал, который, как и лапник, помогает задерживать снег. Однако он не сохраняет тепло, и в регионах без устойчивого снежного покрова пользы от него немного.

Солома - хороший утеплитель для грядок с подзимними посадками, однако она привлекает грызунов и может слеживаться и преть при высокой влажности.

Сухие стебли растений - схожи с соломой по свойствам и недостаткам. Подойдут как крайняя мера, если других материалов под рукой нет.

Мешковина - традиционный материал, который используется для защиты растений от мороза и солнечных ожогов. Современная мешковина из синтетических материалов может вызывать выпревание растений при высокой влажности, а натуральная ткань впитывает влагу и замерзает.

Каждый из описанных материалов имеет как плюсы, так и минусы, и выбор зависит от конкретных условий и целей укрытия.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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