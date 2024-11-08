Подзимний посев в ноябре: какие культуры успеют прижиться до весны

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ноябрь — последний месяц осени, когда можно успеть посадить некоторые огородные культуры. Хотя многие считают, что огородный сезон уже завершен, специалист отмечает, что для подзимнего посева подходят несколько холодостойких растений.

Во второй и третьей декадах ноября можно высаживать морковь, петрушку, редис, свеклу и укроп. Главное, чтобы это были холодостойкие сорта, способные выдержать зимние условия.

Выбор места для подзимнего посева также играет важную роль. Идеально подойдет солнечное место на участке, защищенное от сквозняков. После посева семена присыпают сухим грунтом, содержащим песок и торф, образуя слой толщиной около двух сантиметров.

Перед наступлением морозов места посева стоит дополнительно защитить, накрыв их срезанными ветками — это поможет предотвратить вымерзание и сохранить посевы до весны.