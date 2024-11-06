Какие сорта моркови переживут зиму: лучшие варианты для подзимнего посева

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мнения садоводов о подзимнем посеве моркови расходятся. Одни считают его отличным способом получить ранний урожай, другие опасаются, что всходы могут пострадать из-за непредсказуемых погодных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Для подзимнего посева лучше всего подходят проверенные старые районированные сорта, так как они обладают надежностью и устойчивостью к цветушности.

Среди таких сортов можно выделить "Витаминную 6", "Нантскую 4", "Лосиноостровскую 13", "Московскую зимнюю А-545" и "Несравненную". Современные гибриды требуют больше внимания к агротехнике и условиям выращивания, поэтому их рекомендуется сеять весной.

Важно помнить, что семена для подзимнего посева должны быть сухими и не подвергаться обработкам — таким как замачивание, проращивание или барботирование, поскольку это может вызвать преждевременное прорастание. Дражированные семена или семена на ленте тоже лучше не использовать: при подзимнем посеве количество семян, наоборот, нужно увеличивать, чтобы получить полноценные всходы весной.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

