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3 зимостойких кустарника, которые можно посадить в саду в ноябре

Садоводство

Начало ноября — подходящее время для посадки зимостойких кустарников в саду. Особенно хорошо переносят осеннюю посадку три растения: боярышник, калина и рябина. Однако стоит учитывать погодные условия: высаживать кустарники можно лишь при отсутствии сильного мороза и снежного покрова.

3 зимостойких кустарника, которые можно посадить в саду в ноябре
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 3.0

При посадке всех трех кустарников важно помнить об одном нюансе: калину не следует размещать рядом с рябиной. Такое соседство может негативно сказаться на здоровье обоих растений, так как они подвержены похожим заболеваниям.

Чтобы кустарники прижились, следует соблюдать несколько правил. Для начала нужно выбрать солнечный участок и выкопать яму диаметром около 40 сантиметров. Затем в углубление добавляют комплексное удобрение, высаживают кустарник и покрывают грунт мульчей, что помогает сохранить влагу и защищает растения от холода.

Посаженные в начале ноября кустарники успеют укрепиться перед заморозками, а с наступлением весны дадут активный рост.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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