Как йод поможет вырастить богатый урожай перца

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники жалуются, что их старания по выращиванию перца не приносят желаемого обильного урожая. Причиной нередко оказывается нехватка важных питательных веществ или же повышенная уязвимость культуры к болезням и вредителям.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Однако существует простой секрет, который помогает сразу решить эти проблемы. Спасительная подкормка позволяет перцу легче поглощать нужные микроэлементы из почвы и защищает от грибковых заболеваний и вредоносных насекомых.

Этот универсальный помощник — йод. Да, тот самый аптечный йод, который вы добавляете в воду. Для приготовления раствора достаточно добавить 20 капель йода на ведро воды. Полив следует проводить под корень, расходуя около 10 литров жидкости на каждый квадратный метр грядки.

Эта подкормка не только убережёт растение от гниения и вредителей, но и положительно скажется на цветении и плодоношении: перец порадует множеством плодов. Благодаря улучшенному усвоению азота, урожай получится не только богатым, но и вкусным.

Помимо йода, не стоит забывать о других необходимых подкормках, таких как настой золы, органические удобрения и дрожжевой раствор. Все эти компоненты помогут вашим растениям быть крепкими и здоровыми.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

