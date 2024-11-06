Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 зимостойких кустарника, которые можно посадить в саду в ноябре
В Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ
Как замедлить старение кожи: три типа старения и уход при каждом из них
Долгосрочная аренда авто: что привлекает горожан в каршеринге
Российские учёные открыли метод синтеза лекарств по принципу домино
Медведев: с Камалой покончено, а цели СВО будут достигнуты
В Новом Театре состоялась премьера спектакля Розовое платье
Вера Брежнева снизила гонорары и активно берет заказы на корпоративах от россиян
Недвижимость или килограмм золота? Что сейчас выбрать на рынке инвестиций

Как йод поможет вырастить богатый урожай перца

1:23
Садоводство

Многие огородники жалуются, что их старания по выращиванию перца не приносят желаемого обильного урожая. Причиной нередко оказывается нехватка важных питательных веществ или же повышенная уязвимость культуры к болезням и вредителям.

Как йод поможет вырастить богатый урожай перца
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Однако существует простой секрет, который помогает сразу решить эти проблемы. Спасительная подкормка позволяет перцу легче поглощать нужные микроэлементы из почвы и защищает от грибковых заболеваний и вредоносных насекомых.

Этот универсальный помощник — йод. Да, тот самый аптечный йод, который вы добавляете в воду. Для приготовления раствора достаточно добавить 20 капель йода на ведро воды. Полив следует проводить под корень, расходуя около 10 литров жидкости на каждый квадратный метр грядки.

Эта подкормка не только убережёт растение от гниения и вредителей, но и положительно скажется на цветении и плодоношении: перец порадует множеством плодов. Благодаря улучшенному усвоению азота, урожай получится не только богатым, но и вкусным.

Помимо йода, не стоит забывать о других необходимых подкормках, таких как настой золы, органические удобрения и дрожжевой раствор. Все эти компоненты помогут вашим растениям быть крепкими и здоровыми.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Садоводство, цветоводство
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине Любовь Степушова
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Последние материалы
Отец Андрей (Сапунов): мы сами творим свои поступки, свои скорби и свои радости
Готовим идеальное домашнее жаркое в мультиварке
Тренер раскрыл самое эффективное упражнение для ягодичных мышц
Политолог-американист рассказала, чем Харрис опасна для России
Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики
Возвращение Skoda Octavia: теперь в версии Pro из Китая
Готовим пирог с творогом и вишней: пошаговый рецепт для любого повода
Шопинг-туризм: в поисках стиля и незабываемых покупок
Как выбрать парфюм, чтобы не раздражать окружающих: советы эксперта
Китай ужесточает страхование экспорта в Россию: всё больше отказов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.