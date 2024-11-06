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Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога

1:15
Садоводство

Иван Русских, опытный биолог и огородник, уверяет, что при соблюдении всех условий хранения, капуста может сохраняться в отличном состоянии на протяжении долгого времени. Одним из ключевых факторов долговечности овощей является их здоровое состояние на момент хранения, что особенно важно для капусты, склонной к порче. Например, при покупке нескольких кочанов капусты на рынке, срок хранения составляет не более месяца, после чего она обычно используется для квашения.

Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Однако при выращивании капусты в больших объемах важно правильно подготовить место для хранения. Хранилище должно быть тщательно продезинфицировано, чтобы избежать возможных инфекций. Оптимальная температура для хранения капусты — от 0 до 5°C, так как в этих условиях не развиваются фитопатогенные микроорганизмы. Также важна влажность: она не должна быть слишком низкой, чтобы кочаны не высыхали, и не слишком высокой, чтобы избежать гниения.

Наконец, важнейшее условие — хорошая вентиляция в помещении, чтобы поддерживать баланс в условиях хранения и обеспечить продолжительное сохранение урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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