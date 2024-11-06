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Как избежать заражения урожая: проверенные способы дезинфекции хранилищ

1:13
Садоводство

Правильное хранение урожая — важный процесс, который требует не только тщательной подготовки плодов, но и заботы о месте их хранения. Помещение, где будут храниться овощи, фрукты или луковицы, должно быть чистым и защищённым от инфекций. Если складские помещения заражены микроорганизмами, никакие средства не смогут гарантировать длительное сохранение урожая.

Как избежать заражения урожая: проверенные способы дезинфекции хранилищ
Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Один из способов обеспечения чистоты — дезинфекция помещений. Например, серная шашка эффективно убивает инфекции, вредителей и даже грызунов, но её не стоит использовать в жилых помещениях, так как газ, выделяемый при её применении, опасен для людей. Особенно важно учитывать сырость в помещении: серная шашка лучше работает в местах с влажными стенами.

В качестве альтернативы можно использовать Биопаг — безопасное средство для обработки, не имеющее запаха, которое эффективно уничтожает плесневые грибы и бактерии, но не справляется с вредителями. Биопаг можно использовать в любых помещениях, что делает его удобным для многократного применения.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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