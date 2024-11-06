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Как использовать отходы от грибов для улучшения почвы: секреты успешных огородников

1:33
Садоводство

В осенний сезон многие огородники обращаются к грибному компосту как источнику удобрения для своих участков. Грибы, содержащие значительное количество фосфора, калия, азота и аминокислот, способны значительно обогатить почву. Иван Русских, биолог, рекомендует использовать грибные отходы, которые остаются после сбора урожая, для создания компоста. В этот компост можно добавить триходерму — полезный гриб, который помогает бороться с фитопатогенами, такими как фузариоз и пероноспороз. Это усилит его влияние на улучшение почвы, защищая растения от болезней и улучшая ее структуру.

Как использовать отходы от грибов для улучшения почвы: секреты успешных огородников
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

Кроме того, промышленный грибной компост, получаемый после выращивания шампиньонов, также является хорошим удобрением. Он создается из органических материалов, таких как солома, сено, шелуха, а также навоз. В процессе производства компоста могут быть использованы дополнительные добавки, например, гипс или известь, а затем проводится пастеризация, чтобы уничтожить патогены и семена сорняков.

Однако важно помнить, что грибной компост имеет высокий уровень растворимых солей, что может повредить растениям при использовании в чистом виде. Его рекомендуется добавлять в грунт в умеренных количествах или смешивать с основным почвенным составом для улучшения питательных свойств и водоудерживающей способности почвы.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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