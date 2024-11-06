Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом
Всё, что нужно знать о масле ши: секреты правильного применения для здоровья кожи
Бесплатную энергию начнут получать из упаковки и ветра
Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа
Хайди Клум снялась в рекламной кампании с дочерью и 80-летней мамой
Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к женскому футболу
Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году
Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн

Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты

1:34
Садоводство

Георгины, как и другие клубневые растения, нуждаются в особом уходе при зимнем хранении, так как они не переносят заморозков. Важным этапом является правильная выкопка клубней, которая должна происходить через 2 недели после первого заморозка, чтобы предотвратить повреждения и гниль. После выкопки клубни необходимо подвергнуть дозариванию — процессу, при котором клубни подсыхают, а стебли подрезаются до 10 см от корневой шейки. Это помогает укрепить кожуру клубней и выявить поврежденные растения.

Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты
Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, CC BY 4.0

Клубни нужно хранить в помещении с температурой от 3 до 10 градусов Цельсия, избегая прямых заморозков. Для защиты от гнилий и плесени клубни можно обработать антисептиками, такими как растворы марганцовки, медного или железного купороса, а также использовать пленкообразующие растворы. Если в помещении для хранения слишком сухо, клубни обрабатываются раствором обойного клея на основе КМЦ, что помогает сохранить влагу и предотвратить пересушивание.

Хранить клубни следует на подстилке в проветриваемом месте, защищенном от морозов, периодически проверяя их состояние. Важно следить за тем, чтобы клубни не сморщивались, а при необходимости — увлажнять их. В случае появления слишком длинных побегов, их можно укоренить в песке, и такие растения смогут дать цветы, хотя и менее пышные, чем у материнских клубней.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Садоводство, цветоводство
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств Аудио 
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты
Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году
Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн
Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы
Россияне выбрали места для встречи Нового года
Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии
Бразильская модель Лучиана Хименес нашла самый простой способ омолодиться на 25 лет
Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов
Как шарф помогает сохранить молодость кожи шеи в зимний период?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.