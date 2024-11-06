Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Георгины, как и другие клубневые растения, нуждаются в особом уходе при зимнем хранении, так как они не переносят заморозков. Важным этапом является правильная выкопка клубней, которая должна происходить через 2 недели после первого заморозка, чтобы предотвратить повреждения и гниль. После выкопки клубни необходимо подвергнуть дозариванию — процессу, при котором клубни подсыхают, а стебли подрезаются до 10 см от корневой шейки. Это помогает укрепить кожуру клубней и выявить поврежденные растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, CC BY 4.0

Клубни нужно хранить в помещении с температурой от 3 до 10 градусов Цельсия, избегая прямых заморозков. Для защиты от гнилий и плесени клубни можно обработать антисептиками, такими как растворы марганцовки, медного или железного купороса, а также использовать пленкообразующие растворы. Если в помещении для хранения слишком сухо, клубни обрабатываются раствором обойного клея на основе КМЦ, что помогает сохранить влагу и предотвратить пересушивание.

Хранить клубни следует на подстилке в проветриваемом месте, защищенном от морозов, периодически проверяя их состояние. Важно следить за тем, чтобы клубни не сморщивались, а при необходимости — увлажнять их. В случае появления слишком длинных побегов, их можно укоренить в песке, и такие растения смогут дать цветы, хотя и менее пышные, чем у материнских клубней.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

