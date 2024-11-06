Как правильно поливать тыкву: советы огородникам

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем правильно удобрять тыкву

Тыквы лучше всего растут при выращивании на плодородной, хорошо дренированной почве. Поэтому выбирайте хорошее место для посадки рассады.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Несмотря на плодородность почвы, овощ необходимо подкармливать. Это обеспечит растение всеми необходимыми питательными веществами для формирования вкусных и сочных плодов.

Во время посадки вам нужно будет обильно добавить хорошо перепревший навоз или садовый компост. Для этого также хороши удобрения с медленным высвобождением. Как правило, вносить удобрения нужно два раза за сезон — при посадке тыквы и во время цветения.

Кроме того, для внесения удобрений хорошо подходят продукты, богатые калием. Это вещество поможет увеличить объем урожая тыквы.

Как правильно поливать тыкву

Тыква — растение, которое предпочитает влажную почву. Однако следует избегать участков в саду с грунтовыми водами.

Поливать овощ нужно регулярно, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Поэтому не допускайте полного пересыхания почвы, где растет тыква. Во время засушливой и жаркой погоды увеличьте количество полива, так как влага из почвы за это время испаряется намного быстрее.

В этот период следует тщательно следить за влажностью почвы. Кроме того, в засушливые периоды существует риск появления мучнистой росы. Лучше всего поливать тыкву собранной дождевой водой, так как в ней содержится меньше извести, чем в водопроводной. Слишком жесткая вода не подходит для полива тыквы.

Для лучшего удержания влаги можно также замульчировать почву вокруг овоща. Это поможет предотвратить пересыхание почвы и поддерживать оптимальное количество влаги. Поливайте растение рано утром или поздно вечером, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



