Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний бюджет на авто в России: как изменились ожидания
Земфира* в Амстердаме вышла на сцену с плакатом на украинском языке
Проиграла в гонке мемов и выборах: мемкоин Камалы Харрис обесценился
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога

Как правильно поливать тыкву: советы огородникам

2:01
Садоводство

Чем правильно удобрять тыкву

Тыквы лучше всего растут при выращивании на плодородной, хорошо дренированной почве. Поэтому выбирайте хорошее место для посадки рассады.

Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Несмотря на плодородность почвы, овощ необходимо подкармливать. Это обеспечит растение всеми необходимыми питательными веществами для формирования вкусных и сочных плодов.

Во время посадки вам нужно будет обильно добавить хорошо перепревший навоз или садовый компост. Для этого также хороши удобрения с медленным высвобождением. Как правило, вносить удобрения нужно два раза за сезон — при посадке тыквы и во время цветения.

Кроме того, для внесения удобрений хорошо подходят продукты, богатые калием. Это вещество поможет увеличить объем урожая тыквы.

Как правильно поливать тыкву

Тыква — растение, которое предпочитает влажную почву. Однако следует избегать участков в саду с грунтовыми водами.

Поливать овощ нужно регулярно, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Поэтому не допускайте полного пересыхания почвы, где растет тыква. Во время засушливой и жаркой погоды увеличьте количество полива, так как влага из почвы за это время испаряется намного быстрее.

В этот период следует тщательно следить за влажностью почвы. Кроме того, в засушливые периоды существует риск появления мучнистой росы. Лучше всего поливать тыкву собранной дождевой водой, так как в ней содержится меньше извести, чем в водопроводной. Слишком жесткая вода не подходит для полива тыквы.

Для лучшего удержания влаги можно также замульчировать почву вокруг овоща. Это поможет предотвратить пересыхание почвы и поддерживать оптимальное количество влаги. Поливайте растение рано утром или поздно вечером, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Авто
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог Аудио 
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера
Красота и стиль
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Сводка с фронта: Зеленский продолжает пугать мир корейцами в рядах ВС РФ, Пентагон считает потери Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога
Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне
Советы новичкам: как безопасно управлять автомобилем с первых дней
Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.