Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа — это простой и доступный источник множества полезных минералов, включая кальций, магний и калий, которые важны для здорового роста растений. Особенно стоит отметить, что она богата карбонатом кальция, способным эффективно нейтрализовать кислотность почвы. Применение яичной скорлупы в качестве удобрения — это эффективный способ обогатить почву и улучшить её качество.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Подготовка скорлупы

Прежде чем использовать яичную скорлупу как удобрение, её нужно подготовить. Сначала тщательно промойте скорлупки под проточной водой, чтобы удалить остатки белка и желтка. Затем высушите их на воздухе или в духовке при температуре не выше 70 градусов. После того как скорлупа полностью высохнет, измельчите её до нужного размера.

Добавление скорлупы в компост

Одним из способов применения яичной скорлупы является добавление её в компост. Это помогает ускорить разложение органических материалов и способствует более быстрому превращению компоста в плодородную почву.

Внесение скорлупы в почву

Другой способ использования яичной скорлупы — это её прямое внесение в почву. Для этого равномерно распределите измельчённую скорлупу по поверхности земли перед посадкой растений. Это улучшит структуру почвы и обогатит её необходимыми минералами.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

