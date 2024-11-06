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Секреты выращивания пионов: всё, что нужно знать

1:09
Садоводство

Как правильно выращивать пионы

Для нормального роста пионам необходима хорошая циркуляция воздуха. Поэтому выбирайте просторное место в саду для выращивания растения. Избегайте близкого соседства пионов с кустарниками, деревьями и постройками.

Секреты выращивания пионов: всё, что нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

Пионы предпочитают для произрастания суглинистые почвы. Поэтому выбирайте для кустарника место с глубоким залеганием грунтовых вод и слабокислой реакцией почвы.

Сажайте и пересаживайте растение ранней весной или с конца лета до начала октября. Весеннюю посадку обычно больше рекомендуют опытные садоводы.

Поливайте пионы два раза в неделю. Используйте примерно 2 лейки на куст. В сухую и жаркую погоду обязательно увеличьте количество поливов. Это важно, потому что во время жаркой погоды влага быстрее испаряется из почвы.

Чтобы вода лучше впитывалась растением, выкопайте вокруг куста круглую канавку. Также растению полезно замульчировать основание сухой травой, опилками или соломой.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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