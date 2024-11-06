Гладиолусы: как сохранить их красоту до следующего сезона

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гладиолус, являющийся настоящим украшением цветника, ассоциируется с приближающейся осенью и началом учебного года. Многие вспоминают о огромных букетах этих ярких цветов, которые стояли в школах в начале сентября.

Фото: Adobe Stock by AnnaReinert, PDM

Гладиолус — многолетнее растение, происходящее из теплых регионов. Подземная часть, состоящая из клубнелуковиц, не переносит зимних морозов, что требует ежегодного выкапывания и хранения в более теплом месте.

Это приводит к основной проблеме: выкопанные луковицы не всегда хорошо перезимовывают, и даже при правильной подготовке весной может оказаться, что часть посадочного материала оказывается непригодной.

Для восполнения недостающих луковиц можно посетить маркет и выбрать новый посадочный материал. Предлагаются различные сорта гладиолусов, такие как Гладиолус Медитерран, Гладиолус Фар Вэст, Гладиолус Подводный Мир и Гладиолус Лемон Три.

Чтобы минимизировать потери луковиц, следует уделить внимание подготовке к хранению, а также разместить их в подходящей таре и в оптимальных условиях.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

