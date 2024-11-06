Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее

В сентябре начинается осень, и однолетние и многолетние астры, георгины, гладиолусы и флоксы продолжают цвести. Яркие алая целозия и огромные цветки гибискусов завораживают своей красотой.

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Сентябрь дарит щедрые цветения гелениумов, золотарников, желто-оранжевых рудбекий и бархатцев, которые светятся всеми оттенками янтаря. Мелкоцветковые хризантемы, не дожидаясь похолодания, также начинают свое долгое цветение.

Сентябрьские цветники, несмотря на яркие краски, наполняются нотами грусти, возможно, из-за опавших листьев на газоне. Выбор десяти лучших растений, цветущих в начале осени, стал сложной задачей, но с помощью материала «Осенняя магия сентябрьских цветов» удалось выделить фаворитов сентября.

Амарант (Amaranthus) представлен тремя видами: метельчатый, хвостатый и трехцветный. Он предпочитает влажные плодородные почвы, регулярный полив и хорошее освещение, не вынося тяжелых почв и голых слизней. Хвостатый амарант выглядит особенно эффектно в однорядной посадке.

Гибискус гибридный (Hibiscus x hybridus) — красивый высокий многолетник с крупными колокольчатыми цветками. Для него подходят плодородные рыхлые дренированные почвы и солнечные места, однако он не переносит переувлажнения и тяжелых глинистых почв. Гибискус может быть размещен как солитер в цветниках.

Гомфрена шаровидная (Gomphrena globosa) — карликовый сорт высотой 15-20 см, предпочитает тепло, свет и сухие дренированные почвы. Она хороша в цветниках, контейнерах и бордюрах.

Дендрантема садовая (Dendranthema x hortorum) символизирует осень, с яркими и пастельными красками, предпочитает светлые и плодородные места. Она отлично выглядит в миксбордерах и бордюрах.

Золотарник канадский (Solidago canadensis) — высокий многолетник, любит рыхлые дренированные почвы и достаток света. Его часто высаживают в задних планах цветников.

Лириопа (Liriope spicata) — многолетник из Китая и Японии, отлично смотрится в полутенистых уголках. Она требует питательных почв и может использоваться как почвопокровное растение.

Очиток видный (Sedum spectabile) — поздноцветущий вид, предпочитает солнце и рыхлые почвы. Он станет украшением любого участка.

Перистощетинник мохнатый (Pennisetum villosum) — оригинальное многолетнее растение, прекрасно смотрится в групповых посадках и может быть использован для оформления дорожек.

Целозия серебристая (Celosia argentea) — однолетник, предпочитающий солнце и дренированные почвы. Её карликовые сорта хороши на переднем плане цветников.

Выбор любимых растений, цветущих в сентябре, позволит создать яркие и эффектные цветники.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

