Выращивание семян моркови: простой способ избавиться от покупных разочарований

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В условиях активного развития рынка семян дачникам сложно устоять перед соблазном купить яркий пакетик с обещанием богатого урожая. Каждый год садовые центры пополняются новыми разновидностями овощей, зелени и цветов, представляя собой настоящую витрину мечты.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Но, к сожалению, не всегда ожидания совпадают с реальностью: не все семена оправдывают заявленные производителями качества, и это приводит к разочарованию.

Поэтому многие огородники, несколько раз столкнувшись с неудачами, выбирают путь самостоятельного выращивания семян. Практика показывает, что такие семена прорастают быстрее и дружнее, да и урожай с них ничуть не хуже.

Кроме того, выращивание собственного посевного материала позволяет сохранить редкие и проверенные временем сорта, переданные от бабушек и пользующиеся заслуженной репутацией.

Опытная огородница из Латвии, Алёна, делится своим опытом выращивания семян моркови. В её рассказе представлена подробная инструкция по подготовке моркови к посеву на семена, а также советы по их сбору и хранению для получения качественного урожая.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

