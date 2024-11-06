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Сад и огород по-новому: метод мешков перевернет ваши представления

1:22
Садоводство

Любопытство и стремление к новым решениям остаются мощной движущей силой развития, благодаря чему появляются новые подходы в земледелии. Хотя традиции сельского хозяйства часто прививают людям консервативные взгляды, всегда находятся новаторы, готовые на эксперименты.

Сад и огород по-новому: метод мешков перевернет ваши представления
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, CC BY-SA 3.0

Распространение информации облегчило внедрение как новейших, так и забытых методов ведения хозяйства, и результаты теперь распространяются молниеносно.

Метод выращивания в мешках

Идея выращивания овощей в мешках пришла из Африки, где ее предложили волонтеры для помощи голодающим семьям, сталкивающимся с нехваткой воды и плодородной земли. В условиях Африки это стало значимым шагом в организации продовольственной безопасности.

В 2009 году на аграрной выставке в Англии данная методика привлекла внимание и быстро нашла своих сторонников в Европе.

Выращивание в мешках подходит для разных условий и может стать интересным решением для тех, кто ищет альтернативные способы ведения огорода. О своем опыте рассказывает автор из Латвии, Алёна, которая уже три года выращивает таким образом овощи и готова поделиться собственными выводами о преимуществах и недостатках этого метода.

Уточнения

Мешо́к Мешо́чек, Меши́ца — сшитая из двух половинок, или из одного, вдвое сложенного полотнища, сума или кошель, упаковка, сшитая из мягкого материала (мешковины), имеющая переменную геометрическую форму и при необходимости — завязки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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