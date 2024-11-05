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Редис и здоровье: больше, чем обычный корнеплод

2:38
Садоводство

Польза редиса на первый взгляд может показаться ограниченной, но этот овощ удивляет своим положительным воздействием на здоровье. В 100 граммах свежего редиса содержатся важные для организма калий, натрий, магний, железо и кальций. Хотя хранение его ограничено коротким сроком из-за быстрого увядания, именно в этом продукте заложены удивительные питательные и целебные свойства.

Редис и здоровье: больше, чем обычный корнеплод
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

Поддержка печени

Для печени редис особенно полезен. Хотя одним редисом не обойтись, в рамках комплексного подхода он помогает снизить нагрузку на орган. Диета, исключающая жирные и белковые продукты, а также правильный режим питья имеют большое значение. Из свежей ботвы редиса можно приготовить отвар, который способствует очищению печени.

Такой отвар полезно пить в периоды обострения или при воспалении, особенно если речь идет о гепатите или появлении желтухи. Для успокоения симптомов также советуют суп из сушеного редиса, который можно сочетать с бобами.

Польза при жжении в печени

Ситуации, когда жжение в печени возникает без очевидной причины, не редкость. В таких случаях помогает белый рис, который следует готовить без соли и употреблять по утрам на протяжении 21 дня. В качестве дополнения полезен чай из свежих листьев редиса, приготовленный с тростниковым сахаром. Это простое средство облегчает состояние, позволяя печени лучше справляться с повседневной нагрузкой.

Редис для детей

Этот корнеплод способен помочь даже самым маленьким. Отвар из ботвы редиса может использоваться для поддержки детей с печеночными проблемами, включая гиперактивность. Такой отвар рекомендуется подсластить и подавать малышу в умеренных количествах.

Не только корни, но и листья

Зачастую ботва редиса отправляется в отходы, хотя она не менее полезна, чем корнеплод. В кулинарии листья можно добавлять в салаты, супы и окрошку, обогащая блюда витаминами и уникальным вкусом.

Зелень редиса идеально сочетается с чесноком, натуральным яблочным уксусом и нерафинированным маслом. Листья можно также использовать в тушеных блюдах, придавая им насыщенность и мягкость.

Редис, таким образом, представляет собой продукт, способный разнообразить рацион и оказать поддержку организму на разных уровнях.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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