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Как сохранить арбуз свежим до Нового года: полезные советы для зимнего угощения

1:26
Садоводство

Арбуз, который обычно радует в разгар лета, можно сделать необычным угощением для зимнего стола. Чтобы он сохранил свои вкусовые и ароматические качества к Новому году, важно обеспечить правильные условия и методы хранения. Сохранить арбуз до зимних праздников вполне возможно, если подойти к этому вопросу правильно.

Как сохранить арбуз свежим до Нового года: полезные советы для зимнего угощения
Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

Сохранение арбуза в домашних условиях требует правильного выбора плода и подходящего места. Лучший вариант — арбуз весом 4-5 кг, без повреждений и с толстой кожурой. Хранить его можно как в частном доме, так и в квартире.

Оптимальная температура хранения составляет +5…+8°C при влажности 60-80%. Идеальными местами для хранения считаются погреб, кладовая, прохладная комната или застекленный балкон.

Существуют различные методы хранения арбузов, включая подвешивание, закладку в солому, песок, золу, воду, глину и парафин. В каждом случае важно, чтобы плод не соприкасался с другими фруктами или твердыми поверхностями, а также время от времени его нужно проверять на целостность.

Периодически арбуз переворачивают, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и сохранить качество на протяжении 3-4 месяцев.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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