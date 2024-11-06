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Как мох может спасти ваши растения от пересыхания

1:55
Садоводство

Лес — это бесценный источник ресурсов, которые могут пригодиться садоводам при работе на дачном участке. Одним из таких даров природы является торфяной мох сфагнум.

Как мох может спасти ваши растения от пересыхания
Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Когда и как собирать мох: Идеальное время для сбора мха — сухие осенние дни. В этот период растение содержит меньше влаги и легче по весу. Если сфагнум слишком влажный, его можно слегка отжать прямо на месте. После сбора мох нужно обработать: залейте его горячей водой, чтобы уничтожить насекомых, а затем просушите.

Как хранить сфагнум: Сфагнум лучше всего хранить в герметичных пакетах, которые помещаются в холодильник или морозильник. Такая упаковка позволяет сохранить его свойства в течение длительного времени.

Для чего нужен торфяной мох: Сфагнум — превосходный мульчирующий материал, подходящий для большинства культур. Он отлично удерживает влагу, предотвращая пересыхание почвы. Его также добавляют в посадочные ямы растений, которые предпочитают кислую почву, таких как гортензии и азалии. Мох делает почву более легкой, рыхлой и влажной.

Кроме того, зеленый торфяной мох можно использовать как субстрат для укоренения черенков или листьев, что предотвращает их загнивание. Он может стать прекрасным дренажным слоем в горшках с комнатными растениями.

Еще одно полезное свойство мха — способность сохранять корнеплоды и корневища, например, георгины. Из сфагнума готовят водный раствор, которым опрыскивают растения, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

Сфагнум также подходит для проращивания семян различных культур, что делает его незаменимым помощником в садоводстве.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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