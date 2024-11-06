Как мох может спасти ваши растения от пересыхания

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лес — это бесценный источник ресурсов, которые могут пригодиться садоводам при работе на дачном участке. Одним из таких даров природы является торфяной мох сфагнум.

Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Когда и как собирать мох: Идеальное время для сбора мха — сухие осенние дни. В этот период растение содержит меньше влаги и легче по весу. Если сфагнум слишком влажный, его можно слегка отжать прямо на месте. После сбора мох нужно обработать: залейте его горячей водой, чтобы уничтожить насекомых, а затем просушите.

Как хранить сфагнум: Сфагнум лучше всего хранить в герметичных пакетах, которые помещаются в холодильник или морозильник. Такая упаковка позволяет сохранить его свойства в течение длительного времени.

Для чего нужен торфяной мох: Сфагнум — превосходный мульчирующий материал, подходящий для большинства культур. Он отлично удерживает влагу, предотвращая пересыхание почвы. Его также добавляют в посадочные ямы растений, которые предпочитают кислую почву, таких как гортензии и азалии. Мох делает почву более легкой, рыхлой и влажной.

Кроме того, зеленый торфяной мох можно использовать как субстрат для укоренения черенков или листьев, что предотвращает их загнивание. Он может стать прекрасным дренажным слоем в горшках с комнатными растениями.

Еще одно полезное свойство мха — способность сохранять корнеплоды и корневища, например, георгины. Из сфагнума готовят водный раствор, которым опрыскивают растения, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

Сфагнум также подходит для проращивания семян различных культур, что делает его незаменимым помощником в садоводстве.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

