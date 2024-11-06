Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая

Чтобы малина давала обильный урожай, важно правильно выбрать место для её посадки. Местоположение влияет на рост и здоровье кустов, поэтому следует избегать определённых условий.
Где не стоит сажать малину:
Во-первых, малина не любит тень, так как это светолюбивое растение. Отсутствие солнечного света приведет к слабому росту и низкому урожаю.
Во-вторых, избегайте кислых глинистых и торфяных почв, так как малина на них плохо развивается. Ещё одно табу — посадка в низинах и на участках с избыточной влажностью. Переувлажнённая почва мешает корням дышать, что приводит к загниванию.
В-четвёртых, малине не подойдут участки с близким залеганием грунтовых вод, поскольку это также вызывает переувлажнение корней.
Наконец, избегайте посадки малины рядом с крупными деревьями. Они отнимают у неё питательные вещества и влагу, что замедляет её рост и снижает урожайность.
Не стоит сажать малину рядом с такими растениями, как облепиха, жасмин, вишня, виноград, ежевика и розовоцветные (например, земляника, клубника, яблоня, слива, груша, абрикос, айва). Эти соседи способны создавать конкуренцию за питательные вещества и негативно влиять на рост малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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