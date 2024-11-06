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Осенняя подкормка огорода и сада: что, чем, когда?

2:32
Садоводство

Правильная подкормка сада является залогом его здоровья и обильных урожаев. Осенью растения особенно нуждаются в фосфоре и калии, поэтому именно эти элементы являются основой осенних подкормок.

Осенняя подкормка огорода и сада: что, чем, когда?
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License

Подкормки следует проводить после окончания плодоношения деревьев и кустарников, одновременно с перекопкой почвы в приствольных кругах. Диаметр этих кругов должен быть примерно равен диаметру кроны, что позволит обогатить почву питательными веществами и повысить ее плодородие.

— Подкормка плодовых деревьев Для молодых деревьев, возрастом до 8 лет, рекомендуется вносить 30 кг перегноя, а для более старых — 50 кг. Удобрение следует заделывать в почву на глубину 12-15 см для вишни и сливы и 15-20 см для яблонь и груш. Кроме того, для яблонь и груш можно дополнительно внести 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Эти удобрения можно смешать с перегноем или просто разбросать вокруг дерева, присыпать почвой и полить.

— Подкормка ягодных кустарников Осенью ягодные кустарники также нуждаются в подкормке перегноем. Под каждый взрослый куст крыжовника рекомендуется вносить от 8 до 15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Через год можно добавить еще 160 г суперфосфата.

Особенно эффективно сочетать органические удобрения с макроэлементами, когда часть органики заделывается в почву, а часть используется для мульчирования прикорневой зоны.

Малину и смородину также подкармливают перегноем (10-15 кг под одно растение), а также добавляют 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Удобрения лучше вносить в бороздки глубиной 20 см, выкопанные на расстоянии 30 см от куста.

— Комплексные минеральные удобрения Очень удобно использовать комплексные минеральные удобрения для осенних подкормок сада. Они содержат не только фосфор и калий, но и другие важные макро- и микроэлементы, обеспечивая растения полноценным питанием.

Подходят любые специализированные комплексные минеральные удобрения с пометкой "Осеннее". Нормы внесения указаны на упаковке. м

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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