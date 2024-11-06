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Что нужно сделать на участке в ноябре

3:04
Садоводство

В ноябре дачнику предстоит выполнить немало работ на своём участке. Главное подготовиться к зиме и заложить задел на весну.

Что нужно сделать на участке в ноябре
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, CC BY 3.0

1. Внесите осенние удобрения. Если почва еще не успела замерзнуть, самое время внести в приствольные круги кустов и деревьев необходимые осенние удобрения. Они помогут растениям лучше подготовиться к зиме и набраться сил.

2. Укройте гряды клубники. Чтобы розетки садовой земляники (клубники) не замерзли, накройте их лапником или срезанными ветками малины или других ягодных кустарников. Это поможет задержать снег на гряде и защитит капризную культуру от первых осенних и последних весенних заморозков.

3. Очистите и замульчируйте приствольные круги. Осенью, после обрезки деревьев, не забудьте очистить и замульчировать приствольные круги. Это позволит улучшить доступ кислорода к корням и защитит их от морозов.

4. Подвяжите деревья в саду. На молодых тоненьких деревьях свяжите ветви шпагатом, чтобы они не сломались под тяжестью налипшего снега. Если на вашем участке зимой появляются мыши или зайцы, обмотайте стволы деревьев лапником, старыми капроновыми колготками или оградите их мелкоячеистой металлической сеткой.

5. Перекопайте компост. Если вы не живёте на участке круглый год и не планируете пополнять компостный ящик в зимние месяцы, законсервируйте его. Для этого перелопатите недозревший компост, пролейте его водой или навозной жижей, укройте пленкой и оставьте до весны.

6. Завершите уборку холодостойких культур. Если на вашем участке ещё остались поздняя белокочанная капуста, брюссельская капуста, последняя зелень, ягоды калины или рябины, самое время убрать их. Не забудьте удалить с гряд растительные остатки (ботву, стебли, кочерыги), так как они могут стать пищей и пристанищем для насекомых-вредителей.

7. Наведите порядок в хозблоках, сарайчиках и теплице. Помойте и уберите на зиму инструменты и инвентарь, "законсервируйте" дачный домик и теплицу, проведите ревизию в системе полива.

8. Борьба с мышами и крысами. Помимо укрытия растений на зиму, необходимо провести борьбу с мышами и крысами, так как они могут испортить все, что мы посадили в этом сезоне и ранее.

Обычно для этого используют различные препараты с ядами, но есть более гуманный и экологичный способ: разбросайте по участку использованный кошачий наполнитель. Дома он не пахнет, но попав во влажную среду, начинает отдавать запах. А запах хищника — одно из самых надежных средств в борьбе с мышами. Из таких мест они уходят.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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