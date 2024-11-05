Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших

Часто дачникам нужно выделить особые зоны на участке и для этого не подходит обычный забор. В данном случае лучше всего рассмотреть растения, подходящие для создания живой изгороди. Впрочем, можно таким образом огородить и периметр участка.
1. Сирень обыкновенная. Отлично поддается стрижке, но проводить её можно только через год и после отцветания.
2. Шиповники (ржавчинный, коричный, обыкновенный и др.). Растут в любой почве.
3. Орешник, или лещина. Не любит тень, но растет в любой почве.
4. Чубушник. Красивые кустарники с ароматными цветами. Отлично поддаются стрижке.
5. Бирючина. Дает невысокие бордюры и изгороди, хорошо поддается стрижке. Зимой ветки обмерзают, но весной отрастают вновь. Любит плодородную почву.
6. Боярышник. Любит хорошее освещение, растет в любой почве.
7. Граб. При помощи стрижки можно сформировать плотные средние и высокие изгороди.
8. Ирга обыкновенная, канадская, колосоцветная. Растет в любой почве, хорошо переносит тень. Имеет съедобные плоды и красивые соцветия.
9. Жимолость. Переносит тень, растет в любой почве, поддается формированию.
10. Бересклет европейский. К почве проявляет среднюю требовательность, имеет красивые плоды.
Жива́я и́згородь — изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.
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