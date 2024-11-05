Как на всю зиму сохранить урожай в погребе или подвале?

Чтобы урожай в погребе или подвале хранился надежно всю зиму, важно правильно подготовить помещение. Это не составит труда, если вы воспользуетесь дымовой шашкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, CC BY 3.0

Обратите внимание, что в составе качественных шашек отсутствует сера, что делает дым безопасным для металлических поверхностей. Он не вступает в реакцию с металлами и не портит их.

Дымовая шашка содержит сразу два эффективных действующих вещества, которые позволяют решить сразу три проблемы:

— Фунгицид — уничтожает возбудителей распространенных болезней, таких как фузариоз, фомоз, сухая гниль и все виды кагатной гнили.

— Инсектицид — эффективно борется с вредителями, включая слизней, картофельную моль, клещей, мокриц, кивсяков и муравьев.

— Выделяемый дым — отпугивает грызунов, таких как крысы и мыши.

Для достижения максимального эффекта от обработки, необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Освободите подвал от всего, что в нём хранится, и убедитесь, что он герметичен.

2. Подожгите шашку и оставьте помещение закрытым на три дня.

3. По истечении этого времени тщательно проветрите подвал в течение двух дней.

Шашка может быть использована не только для обработки подвалов и погребов, но и для теплиц в начале или конце сезона.

Уточнения

Подвал — этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.

