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Тенелюбивые растения для вашего дома: как озеленить полутень

1:40
Садоводство

Не все растения требуют яркого солнечного света — некоторые прекрасно себя чувствуют в полутени. Более того, тенелюбивые растения, как правило, отличаются неприхотливостью, что делает их отличным выбором для дома или офиса. Вот несколько популярных вариантов, которые можно найти в цветочных магазинах.

Тенелюбивые растения для вашего дома: как озеленить полутень
Фото: commons.wikimedia.org by Valerie Everett, CC BY-SA 2.0

Циссус

Циссус — вьющийся неприхотливый цветок, который хорошо растёт в полутени или при рассеянном свете. Он быстро растёт, поэтому для формирования красивого куста лучше использовать вертикальные опоры.

Циперус

Циперус может спокойно расти и в лёгкой полутени, и при ярком рассеянном освещении. Это растение не требует особого ухода, единственное условие — поддерживать температуру в помещении не ниже 15 градусов.

Аспидистра

Аспидистра с широкими глянцевыми листьями насыщенно-зелёного цвета комфортно себя чувствует в полутени. Под прямыми солнечными лучами её лучше держать только утром и вечером, когда свет не слишком интенсивный.

Фатсия

Фатсия способна расти как в глубине комнаты, так и у окна, при этом она не теряет декоративный вид. Однако имейте в виду, что при недостатке света её рост замедляется. Если у вас пёстролистная фатсия, для неё предпочтителен рассеянный свет, чтобы сохранить яркий окрас.

Хедера (плющ)

Зелёные сорта плюща идеально подходят для полутени, тогда как пёстролистные виды нуждаются в рассеянном свете, чтобы не потерять яркость своих листьев.

Уточнения

Циссус (лат. Cissus) — род растений семейства Виноградовые (Vitaceae). Родина — тропики и субтропики Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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