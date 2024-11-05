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Как ухаживать за туей: простые советы для пышной зелени

2:10
Садоводство

Туя — прекрасный выбор для создания зелёных изгородей и живописных уголков в саду, но для того чтобы растения смотрелись действительно эффектно, им потребуется грамотный уход. Чтобы туя радовала вас своим видом, её необходимо подстригать, очищать, защищать от болезней и следовать ещё нескольким простым рекомендациям.

Как ухаживать за туей: простые советы для пышной зелени
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Как ухаживать за туями

Регулярная стрижка

Если хотите, чтобы туя сохранила красивую форму, обрезка должна быть регулярной. Для создания живой изгороди придайте туям форму, расширяющуюся к основанию, — так растения будут лучше развиваться и устойчивее сохранят форму.

Защита от ожогов

Если туя растёт вдоль забора из металлопрофиля, светлая сторона которого выходит во двор, зимой стоит прикрывать её притеняющей сеткой. Весной яркий свет, отражённый от профиля, может повредить хвою, вызвав ожоги.

Правильное зимнее укрытие

Не стоит укрывать тую несколькими слоями спанбонда на зиму — под таким покрытием может быть слишком тепло, что стимулирует рост и развитие грибковых инфекций. Опытные садоводы не укрывают молодые саженцы после высадки, а лишь в феврале устанавливают самодельный каркас с притеняющей сеткой, которую убирают, когда снег полностью сходит.

Подкормка

Чтобы туя сохраняла декоративный вид, применяйте комплексные удобрения пролонгированного действия. Их добавляют в посадочную яму при высадке, а затем подсыпают под слой мульчи, чтобы растение получало питание в течение всего сезона.

Подходящая почва

Туя предпочитает почву с кислотностью, близкой к нейтральной. Если грунт слишком тяжёлый, добавьте при посадке разрыхлители: торф, песок, перлит или вермикулит — это улучшит дренаж и обеспечит корням доступ к кислороду.

Полив

Сразу после посадки тую нужно обильно полить. На начальном этапе рекомендуется поливать растение дважды в неделю, а по мере роста можно сократить полив до одного раза в неделю.

Уточнения

Орошение или ирригация - подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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