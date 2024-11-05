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Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств

1:19
Садоводство

Герань — одно из любимых растений многих, ведь её яркие соцветия способны украсить любой интерьер и прекрасно сочетаются с другими комнатными цветами. Но чтобы герань радовала пышным и продолжительным цветением, можно применить несколько простых приёмов. Для этого потребуется всего два доступных препарата, которые преобразят растение, придав ему силу и красоту.

Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0

Какие средства помогут герани зацвести

"Угостите" герань глицином

Глицин известен нам как средство для борьбы со стрессом и тревожностью, но он также способен принести пользу герани. Просто измельчите две таблетки глицина в порошок, растворите его в стакане воды и полейте растение. Результат не заставит себя ждать — герань станет заметно крепче и оживёт.

Янтарная кислота — источник сил для цветения

Второй полезный препарат — янтарная кислота, которую активно применяют для ухода за растениями. Она стимулирует рост и укрепляет цветок, помогая ему лучше переносить стрессовые условия. Для приготовления раствора измельчите две таблетки кислоты и растворите их в четырёх стаканах воды. Поливайте герань этим составом, и она ответит вам ярким и продолжительным цветением.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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