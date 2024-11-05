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Как сохранить розы: секреты обрезки жировых побегов

1:20
Садоводство

В конце лета и в теплую осень розы, особенно южные сорта, активно образуют жировые и слепые побеги. Это явление часто вызывает нежелание садоводов обрезать эти побеги, так как они могут принести красивое цветение в следующем году. Однако такие побеги забирают много питательных веществ у растения, что может привести к хлорозу — пожелтению листьев. Чтобы избежать потерь, важно правильно подходить к обрезке. Рекомендуется удалять жировые побеги ближе к времени укрытия роз на зиму, когда уже произошли первые заморозки.

Как сохранить розы: секреты обрезки жировых побегов
Фото: Собственная работа by Пользователь:Darwinek is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Перед обрезкой следует осмотреть кору жирового побега. Если она хорошо вызрела и имеет плотную коричневую корочку, верхнюю часть можно оставить, обрезав лишь ненужную часть. В противном случае, если кора мягкая и не вызревшая, побег придется удалить полностью. Для улучшения вызревания коры советуется оставить на побеге 3-5 почек и полностью убрать листья, что ускорит процесс созревания. Эффективным дополнением к этому является специальный раствор для подкормки, состоящий из уксуса, перекиси водорода и марганцовки, который способствует накоплению питательных веществ и улучшает состояние растения.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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