Биолог Иван Русских утверждает, что мука, доступная на каждой кухне, может эффективно заменить дорогие химические препараты в борьбе с вредителями. Использование муки различных сортов (пшеничной, ржаной, кукурузной) помогает не только отпугнуть таких врагов, как слизни, тля и гусеницы, но и улучшает качество почвы. Опудривание листьев растений мукой создает клейкую структуру, которая препятствует вредителям, а на поверхности почвы мука образует защитный слой, который предотвращает размножение почвенных комаров. Особенно важно учитывать, что муку не следует использовать на нежных растениях, таких как руккола, чтобы избежать загрязнения.
Кроме того, мука может улучшить процесс компостирования, обеспечивая необходимые питательные вещества для микроорганизмов, но важно добавить и полезные препараты, такие как триходерма, чтобы избежать инфекций. Русских рекомендует использовать муку, которая вышла из срока годности, в огороде, вместо того чтобы выбрасывать ее. В общем, применение муки в садоводстве и огородничестве не только безопасно, но и экономично, что делает ее отличной альтернативой химии.
Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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