Удивительное применение муки: как она спасает ваш сад

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Биолог Иван Русских утверждает, что мука, доступная на каждой кухне, может эффективно заменить дорогие химические препараты в борьбе с вредителями. Использование муки различных сортов (пшеничной, ржаной, кукурузной) помогает не только отпугнуть таких врагов, как слизни, тля и гусеницы, но и улучшает качество почвы. Опудривание листьев растений мукой создает клейкую структуру, которая препятствует вредителям, а на поверхности почвы мука образует защитный слой, который предотвращает размножение почвенных комаров. Особенно важно учитывать, что муку не следует использовать на нежных растениях, таких как руккола, чтобы избежать загрязнения.

Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate, CC BY 3.0

Кроме того, мука может улучшить процесс компостирования, обеспечивая необходимые питательные вещества для микроорганизмов, но важно добавить и полезные препараты, такие как триходерма, чтобы избежать инфекций. Русских рекомендует использовать муку, которая вышла из срока годности, в огороде, вместо того чтобы выбрасывать ее. В общем, применение муки в садоводстве и огородничестве не только безопасно, но и экономично, что делает ее отличной альтернативой химии.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

