Чеснок без болезней: как пижма спасает урожай

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Приближается время посадки озимого чеснока, и для достижения наилучших результатов важно не только правильно подготовить участок и обеспечить растениями необходимые удобрения, но и использовать особую добавку в лунку — пижму. Это растение, часто встречающееся на обочинах и труднодоступных местах, обладает выдающейся выносливостью и устойчивостью к вредителям, особенно нематодам, которые наносят вред чесноку, огурцам и помидорам.

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Чтобы использовать пижму эффективно, нужно собрать ее соцветия, высушить в хорошо проветриваемом месте и закладывать в лунки при посадке чеснока. Она не только борется с нематодами, но и отпугивает других вредителей, включая грызунов. Также можно приготовить отвар из пижмы для полива растений в процессе вегетации. Для этого следует заварить горсть соцветий в литре воды, а затем разбавить до 10 литров. Этот отвар будет эффективным средством в борьбе с различными вредителями.

Запах пижмы неприятен мышам, что также делает ее полезной для защиты саженцев. Пугая этих грызунов, пижма поможет сохранить молодые деревья в зимний период. В целом, использование пижмы в агрономии способствует получению качественного, крепкого и долго хранящегося урожая чеснока и других культур.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

